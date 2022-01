Giornata per la vita: Chieti, il 6 febbraio l’arcivescovo Forte presiede la messa nella parrocchia S. Maria del Sabato Santo a Vasto

In occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 6 febbraio sul tema “Custodire ogni vita”, l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte presiederà una celebrazione eucaristica nella parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto, con inizio alle 16. Il giorno precedente, sabato 5 febbraio, si svolgerà nelle parrocchie dell’arcidiocesi la Preghiera per la vita. Il Centro diocesano di pastorale familiare in collaborazione con il Movimento per la vita ha predisposto un sussidio in cui sono disponibili il messaggio dei vescovi italiani per la 44ª Giornata nazionale per la vita, una “Lettera al mio fratellino che nascerà…”, proposte per l’animazione liturgica e un breve profilo biografico di santa Gianna Beretta Molla (1922-1962), nel centenario della nascita.