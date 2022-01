Sinodalità: domani un seminario per ricordare Patrizia Pastore. Relazione di don Armando Matteo e tavola rotonda

Il Comitato “Gli amici e le amiche di Patrizia” ricorda Patrizia Pastore (nella foto) con un seminario dal titolo “Sinodalità qui, ora e per. L’ascolto e la responsabilità della Chiesa e della società che interpretano il reale”. Il seminario si svolge sabato 29 gennaio dalle 17 alle 19.30 in via della Conciliazione 1, a Roma, e in diretta sulla pagina Facebook “Gli amici e le amiche di Patrizia”.

“Patrizia Pastore, tragicamente scomparsa il 2 settembre del 2018, è stata professionista, sposa, mamma, donna profondamente impegnata nel volontariato e nel sociale”, spiega una nota. “Dal 1990 al 1992 è stata presidente nazionale della Fuci e poi parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Fuci. È stata segretaria generale della Commissione italiana di United World Colleges dal 2006 al 2015, segretaria nazionale del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) e nel suo curriculum anche una collaborazione con il direttivo della Lav e con Cittadinanzattiva. Nel 2015 era stata eletta presidente nazionale di Acisjf (Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane) e dal 2018 era professionalmente impegnata al Centro nazionale sangue”.

Apriranno i lavori Allegra Tonnarini, presidente nazionale femminile della Fuci e Mariarosaria Petti, giornalista e Ceo di WeLabo, già vice presidente nazionale femminile della Fuci. La relazione principale sul tema della sinodalità è affidata a don Armando Matteo, teologo, scrittore, già assistente nazionale della Fuci e da poco nominato sottosegretario aggiunto alla Dottrina della fede. A seguire una tavola rotonda in cui diversi professionisti rifletteranno sul loro ruolo di laici e laiche nella Chiesa e su come interpretano il tema dell’ascolto e della responsabilità nei loro ambiti di impegno.