Diocesi: Avezzano, domenica in cattedrale la festa “Artigiani di pace” con il vescovo Massaro

Sarà dedicata al tema “Artigiani di pace” la Festa della pace in programma domenica 30 gennaio nella cattedrale di San Bartolomeo apostolo ad Avezzano. Il tradizionale appuntamento, presieduto dal vescovo Giuseppe Massaro, è promosso dalla Tavola della pace della Marsica, alla quale partecipano Agesci, Caritas, Migrantes, Pastorale giovanile, Centro missionario, Pastorale sociale e del lavoro, Associazione Rindertimi, Pastorale familiare e Azione Cattolica. La Festa della pace prenderà il via alle 15, per un pomeriggio di preghiera, riflessione e testimonianze.