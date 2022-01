Terremoto Centro Italia: Dpc, disposto il mantenimento dei presìdi straordinari dei Vvf nel Lazio e nelle Marche

Il Capo Dipartimento della Protezione civile (Dpc), Fabrizio Curcio, vista la proroga dello Stato di emergenza per il ‘Sisma Centro Italia’, ha disposto il mantenimento degli assetti straordinari del personale dei Vigili del Fuoco nelle regioni Lazio e Marche fino al 31 dicembre 2022. Questa presenza sul territorio, si legge in una nota del Dpc diffusa oggi, oltre ad essere importante per esigenze di protezione civile, garantirà la continuità di un presidio operativo indispensabile nell’area severamente colpita dal terremoto del 2016.