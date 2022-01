Nomine: Mieac, soddisfazione per la nomina da parte della Cei di Giovanni Battista Milazzo a presidente

Il Consiglio episcopale permanente (Cep) della Conferenza Episcopale Italiana, nella sessione invernale del 24 – 26 gennaio, ha nominato il prof. Giovanni Battista Milazzo – della diocesi di Palermo – presidente nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (Mieac), per il triennio 2022/2024. “Il Mieac – si legge in una nota – accoglie la nomina con sentimenti di gratitudine nei confronti della Cei e al nuovo Presidente rivolge un caloroso augurio di buon lavoro, accompagnato dall’affetto, dalla stima, dalla preghiera di tutti gli aderenti e responsabili. A Gaetano Pugliese, a conclusione del suo mandato di presidente, va il grazie per l’abnegazione e la totale gratuità con le quali ha guidato il Movimento negli ultimi quattro anni”.