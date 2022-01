Diocesi: Ac Massa Carrara, domenica la Marcia interreligiosa della pace

“Viaggio per la pace”. Questo lo slogan della Marcia interreligiosa della pace promossa per domenica 30 Gennaio dall’Azione Cattolica diocesana di Massa Carrara-Pontremoli. All’evento aderiscono le comunità religiose musulmana, evangelica metodista e ortodossa del territorio, l’Accademia Apuana della pace, Casa Betania, Caritas e Migrantes.

Considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso, la Marcia della pace 2022 non potrà svolgersi con il consueto corteo per le strade della città di Massa, ma sono previsti due momenti distinti: il primo, alle 15, in piazza Berlinguer; al termine ognuno potrà raggiungere in autonomia piazza Aranci dove i partecipanti saranno accolti con musica e canti in preparazione al secondo momento che prevede una celebrazione interconfessionale a partire dalle 16.30. Sarà presente anche l’amministratore apostolico, mons. Gianni Ambrosio.