Olimpiadi invernali Pechino: Guterres (Onu), “tregua olimpica per i giochi invernali e paralimpici”

“Attraverso il potere dello sport e dell’ideale olimpico, costruiamo una cultura di pace”: è l’auspicio espresso dal segretario generale dell’Onu, António Guterres, diffuso oggi in vista delle XXIV Olimpiadi invernali di Pechino che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. Nella stessa località si terranno anche i XIII Giochi paralimpici invernali. “I migliori atleti da tutto il mondo hanno un appuntamento con la storia, in uno spirito di comprensione reciproca, duro lavoro e rispetto delle regole. Questo spirito è fonte di ispirazione per noi tutti” afferma Guterres. “La Tregua Olimpica chiede a tutte le parti di fermare le ostilità durante lo svolgimento dei Giochi. In un contesto di conflitti che si estendono e tensioni che salgono, questo appello rappresenta un’opportunità di superare le differenze e trovare una strada verso una pace durevole. Mentre ci sforziamo di mettere fine alla pandemia del Covid-19, uniamoci in nome di un futuro che sia più sicuro, prospero e sostenibile per tutti. Chiedo a tutti – conclude il Segretario Onu – di osservare la Tregua Olimpica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2022”.