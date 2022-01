Pellegrinaggi: Unitalsi, l’11 febbraio si inaugura la nuova stagioni partenze per Lourdes, Terra Santa, Fatima e Loreto

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Sars Covid-19, l’Unitalsi ha preparato un ampio calendario di partenze da tutta l’Italia all’Estero a partire dal mese di aprile e fino al mese di ottobre. A comunicarlo è la stessa Unitalsi che annuncia per il 2022 “56 voli, 20 treni e 16 pullman, per accompagnare ammalati, disabili e pellegrini verso Lourdes”. Nel calendario delle partenze tradizionali non mancano Terra Santa e Fatima: per queste due mete sono stati pianificati “ben 11 voli, 9 verso Israele e 3 verso il Portogallo”. Il pellegrinaggio verso la Santa Casa del Santuario di Loreto conclude il quadro delle partenze. Per Loreto infatti, storica e tradizionale meta unitalsiana, sono stati organizzati 14 partenze in pullman. “Nonostante il periodo difficile che l’associazione sta affrontando, la passata stagione l’Unitalsi è riuscita ad effettuare ben 30 pellegrinaggi nel periodo da luglio ad ottobre senza che si sia verificato nessun caso di positività al virus Sars Covid-19. Questo è un ulteriore segno di efficacia di protocolli messi a punto per rendere il pellegrinaggio unitalsiano sicuro e accogliente. A tutto questo si aggiunge il premio ricevuto di recente per il turismo accessibile, assegnato alla compagnia aerea Albastar, partner ufficiale dell’Unitalsi da anni. Tutte le date dei pellegrinaggi, che potranno subire delle variazioni, sono online e facilmente consultabili sul portale www.unitalsi.it dove l’utente può selezionare l’origine della partenza e scegliere il periodo di interesse.