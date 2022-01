Diocesi: Molfetta, 30 gennaio incontro sulla pace con il vescovo Cornacchia

La Consulta delle Aggregazioni Laicali della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha organizzato, domenica 30 gennaio, un momento di preghiera, testimonianze e riflessioni sulla pace, presso la Parrocchia Madonna della Pace a Molfetta, alla presenza del vescovo, mons. Domenico Cornacchia. A fare da sfondo all’iniziativa il messaggio per la pace di Papa Francesco: “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, strumenti per edificare una pace duratura”. Parteciperanno Giancarlo Visitilli, scrittore, giornalista, professore, nonché fondatore della cooperativa sociale per minori a rischio “I bambini di Truffault” e promotore del festival pugliese di cinema e letteratura “Del racconto, il film” e Domenico Favuzzi, imprenditore, fondatore e attuale Presidente dell’azienda Exprivia Spa, impegnata a livello internazionale nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative.