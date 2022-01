Scuola: prorogata scadenza iscrizioni al 4 febbraio

Il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 è prorogato alle ore 20 del 4 febbraio 2022. Il ministero dell’Istruzione ha diffuso questa mattina una nota alle scuole con la nuova scadenza, sottolineando che tale decisione è stata presa in considerazione del “protrarsi dell’emergenza epidemiologica” e delle connesse difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell’effettuare, dunque, le iscrizioni. La proroga è riferita alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale, ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica e alle scuole paritarie che hanno aderito alla procedura telematica. Le famiglie accedono al sistema “Iscrizioni online” – sul portale del ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ – utilizzando la propria identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic IDentification Authentication and Signature).

Quanto alle iscrizioni online, specifica la nota ministeriale, “le istituzioni scolastiche continueranno a supportare gli interessati privi di strumentazione informatica o impossibilitati ad acquisire un’identità digitale”.