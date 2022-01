Lavoro: Landini (Cgil) a Tv2000, Novità sindacati? Non sono più divisi da appartenenza politica”

“Oggi penso che siamo di fronte a un elemento di novità, cioè ragioni di appartenenza partitica o politica che in passato hanno portato a una divisione dei sindacati oggi non ne vedo più neanche una”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ospite del programma ‘Soul’ in onda su Tv2000 domenica 30 gennaio (alle ore 20.50) e su Radio InBlu2000 martedì 1° febbraio (ore 21). “Sento ancor di più la necessità – ha aggiunto Landini – di costruire una nuova unità sindacale che vuol dire una nuova unità del mondo del lavoro”. Landini nell’intervista a Tv2000 ha sottolineato che “il sindacato deve essere autonomo dalla politica, dai partiti, dai governi, non indifferente ma autonomo, perché noi dobbiamo rappresentare tutte le persone che lavorano e le nostre proposte dobbiamo costruirle con le persone che rappresentiamo”.