Card. Parolin: “Emirati Arabi Uniti sono un modello leader di solidarietà umana globale”

Gli Emirati Arabi Uniti sono un modello guida di solidarietà umana globale e le sue iniziative umanitarie vanno oltre i limiti della geografia e incoraggiano esempi pionieristici che promuovono la convivenza pacifica, la tolleranza e la pace nel mondo intero. È quanto affermato dal Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, durante una telefonata con lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A riportare la notizia un comunicato diffuso oggi dall’associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus. “Il card. Parolin – si legge nel testo – ha espresso la sua solidarietà agli Emirati Arabi Uniti in seguito all’attacco terroristico della milizia terroristica Houthi alle strutture civili negli Emirati Arabi Uniti, porgendo le sue sincere condoglianze alle vittime di questo attacco terroristico avvenuto il 17 gennaio e augurando una pronta guarigione ai feriti”. Da parte sua, “lo sceicco Abdullah bin Zayed ha ringraziato Parolin per i suoi sentimenti sinceri, sottolineando il ruolo eccezionale del Vaticano nel servire le questioni umanitarie e nel promuovere i valori della tolleranza e della convivenza tra tutti i popoli”. Lo sceicco Abdullah ha anche affermato “la volontà degli Emirati Arabi Uniti di rafforzare le sue relazioni con il Vaticano a vari livelli”. Le relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Vaticano, si legge nel comunicato, “sono state testimoni di una continua crescita, soprattutto a livello umanitario, poiché il Paese ha ospitato, nel 2019, l’Incontro di fraternità tra Papa Francesco e Ahmad Al Tayyib , Grande Imam di Al Azhar, a cui ha partecipato l’allora Segretario di Sua Santità di Papa Francesco, mons. Yoannis Lahzi Gaid, durante la quale è stato firmato il ‘Documento sulla Fraternità Umana’ per promuovere le relazioni umane, costruire ponti di comunicazione, armonia e amore tra i popoli e combattere l’estremismo”.