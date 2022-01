Diocesi: Milano, domani convegno sui futuri beati Barelli e don Ciceri. “Il fascino ordinario della santità”

(Foto Ac Milano)

Nelle figure di Armida Barelli e don Mario Ciceri, i due testimoni ambrosiani che saranno proclamati beati in duomo il prossimo 30 aprile, c’è “il fascino ordinario della santità”, come recita il titolo del convegno loro dedicato in programma domani, sabato 29 gennaio, dalle 9.15 alle 12.45 nel salone di via Sant’Antonio 5. L’incontro, promosso della Diocesi di Milano e dall’Azione cattolica ambrosiana, si propone di indagare la “stra-ordinaria” santità di questi due credenti esemplari. La milanese Armida Barelli (1882-1952) fu anima di tante istituzioni, dalla Gioventù femminile di Ac all’Università Cattolica, dall’Opera della Regalità all’istituto secolare delle Missionarie della Regalità. “Fu, soprattutto, una donna che seppe prendere la parola nella Chiesa, in un’epoca in cui la figura femminile era ancora relegata nel dietro le quinte”. Il brianzolo don Mario Ciceri (1900- 1945) fu vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate dal 1924 alla morte e “dedicò tutto il suo ministero spendendosi per la cura dell’oratorio, dell’Azione cattolica, dei malati e del popolo di sfollati dalla guerra”. Dopo il saluto introduttivo di monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi, le “vite parallele” di Barelli e Ciceri saranno presentate al convegno da don Cristiano Passoni e da Luca Diliberto. Seguirà la relazione della teologa Cristina Simonelli sul mondo femminile animato da Barelli e quella del teologo don Claudio Stercal sul messaggio per l’oggi di don Ciceri.