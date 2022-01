Diocesi: Sassari, domani le celebrazioni per la Festa del Beato Francesco Zirano

Sabato 29 gennaio (ore 18.00), si svolgeranno le Messe in occasione della Festa del Beato Francesco Zirano. A Sassari, presso la chiesa di Santa Maria di Betlem, la Messa solenne sarà presieduta da padre Giuseppe Piga con la concelebrazione dei parroci e presbiteri della Diocesi. In contemporanea, sempre alle ore 18.00, a Porto Torres si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba presso la Basilica dei Santi Martiri Turritani in occasione della visita pastorale. Per la celebrazione, è prevista la traslazione della reliquia del Beato e l’esposizione dell’icona utilizzata nel giorno della canonizzazione. Lo rende l’arcidiocesi di Sassari in un comunicato diffuso oggi.