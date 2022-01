Cammino sinodale: Cor, incontro di preghiera sul tema “L’educazione è cosa del cuore”

Il Cor, Centro Oratori Romani, ha organizzato per lunedì 31 gennaio (ore 19.30), festa di San Giovanni Bosco, l’incontro di preghiera sul tema “L’educazione è cosa del cuore”. L’appuntamento radunerà nella Basilica romana dedicata al santo salesiano numerose realtà impegnate nell’educazione delle giovani generazioni come l’Azione Cattolica Ragazzi, l’Agesci, l’Anspi, l’Fse – Scout d’Europa e i Salesiani don Bosco. L’incontro, che sarà presieduto da don Alfredo Tedesco, direttore del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma, raccoglie l’invito del card. Vicario, Angelo De Donatis, ad accompagnare il cammino sinodale “con momenti di preghiera e di ascolto della Parola” ed è aperto a gruppi giovanili, catechisti, animatori, educatori ed insegnanti che hanno a cuore le nuove generazioni “in questa città e nella comunità ecclesiale di Roma”. “Il cammino sinodale della diocesi di Roma ha bisogno di essere accompagnato, sostenuto e guidato dalla preghiera di tutti”, sottolinea il card. De Donatis nella sua lettera alla comunità diocesana. “Anche noi, con una preghiera incessante, potremo vedere cadere dalle nostre mani le catene che ci impediscono di seguire il Signore con slancio apostolico e generosità.” Il Cor, che da oltre 75 anni promuove la pastorale oratoriana a Roma, vuole proporre questo incontro perché rappresenti “una occasione per raccogliersi intorno al Signore mettendosi in ascolto della Parola e invocando lo Spirito Santo sulla città di Roma e sulle sue comunità”.