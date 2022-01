Parlamento Ue: il 27 gennaio sessione straordinaria per il Giorno della memoria e ricordare le vittime dell’Olocausto

(Bruxelles) Una sessione plenaria speciale del Parlamento europeo per il Giorno della memoria e le vittime dell’Olocausto: si svolgerà giovedì 27 gennaio a Bruxelles. “77 anni dopo la liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, i deputati onoreranno il Giorno della memoria, o Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”, spiega un comunicato. La cerimonia inizierà alle 12.30 con un discorso della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a cui seguirà un intermezzo musicale. La centenaria Margot Friedländer, sopravvissuta all’Olocausto, si rivolgerà poi ai deputati. La commemorazione si concluderà con un minuto di silenzio in onore delle vittime dell’Olocausto e un secondo interludio musicale.

Margot Friedländer è nata nel 1921 a Berlino. Nel 1943, sua madre e suo fratello furono deportati ad Auschwitz dove furono entrambi uccisi. All’età di 21 anni si nascose ma fu rintracciata nel 1944 e deportata nel campo di concentramento di Theresienstadt. Fu l’unico membro della sua famiglia a sopravvivere. Insieme a suo marito Adolph Friedländer, che aveva conosciuto a Berlino e che incontrò di nuovo a Theresiensadt, Margot si trasferì negli Stati Uniti nel 1946. È tornata a Berlino nel 2010.