Servizio civile universale: Caritas Latina, disponibili 12 posti tra Centro di ascolto, mensa e un oratorio parrocchiale

Ancora pochi giorni alla scadenza delle domande per vivere un’esperienza intensa di solidarietà. Sono disponibili 12 posti per giovani pronti a impegnarsi con il Servizio civile universale presso la Caritas diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino alle ore 14 del 26 gennaio, scegliendo tra tre progetti: “Apriti cuore” (presso il Centro di ascolto diocesano); “Dammi da mangiare” (presso la mensa diocesana); “Sogna ragazzo sogna” (presso l’Oratorio della parrocchia di San Carlo a Sezze).

Ciascun progetto ha la durata di un anno. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni d’età (28 anni e 364 giorni), i quali riceveranno poco più di 400 euro al mese come rimborso.

La Caritas pontina ricorda che le domande si potranno presentare solo online e sarà necessario avere l’identità digitale Spid. Per gli stranieri, basta che abbiano un permesso (ad esempio, i rifugiati sono ammessi e possono avere uno Spid). Al momento dell’invio della domanda non si potrà più cambiarla o ritirarla. Per i requisiti e le esatte modalità di invio della domanda si potrà consultare il sito web della Caritas pontina su cui trovare le informazioni specifiche per candidarsi a questa notevole esperienza.