Diocesi: Ragusa, istituito un Ufficio per la Pastorale carceraria

La diocesi di Ragusa ha un Ufficio per la Pastorale carceraria. Lo ha istituito il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, dandone comunicazione nei giorni scorsi durante l’incontro di preghiera “… l’avete fatto a me”, che si è tenuto nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Ragusa. A dirigerlo sarà don Carmelo Mollica che da dodici anni è il cappellano della casa circondariale di Ragusa. Sarà affiancato da una equipe composta da Salvatore Cabibbo, Carmela Criscione, Concetta Gulino, Concetta Vaccaro e suor Graziella Viscosi.

Con l’istituzione dell’Ufficio diocesano, la Chiesa ragusana intende rafforzare la sua presenza al fianco dei detenuti. Il vescovo ha invitato tutti i fedeli a sostenere con la preghiera e nella carità il nuovo Ufficio. Don Carmelo Mollica ha accolto la comunicazione “con il cuore pieno di gioia” e con la consapevolezza che “il recluso non è escluso agli occhi di Dio”, evidenziando come “la vicinanza e non il giudizio” debba “essere il dovere di ogni cristiano”.

La Pastorale carceraria è un servizio ecclesiale che tende a coinvolgere la comunità cristiana in un percorso di attenzione verso la realtà del carcere e delle altre forme (affidamenti presso strutture, arresti domiciliari, messa alla prova, permessi, ecc.) del variegato mondo della detenzione, per sentirla come parte integrante del cammino della Chiesa diocesana. Ma mira anche a far sentire il detenuto inserito pienamente nella famiglia della Chiesa locale attraverso iniziative e cammini di fede che si devono incarnare nella situazione della pastorale della diocesi.