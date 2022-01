Papa Francesco: nomina due parroci vescovi ausiliari di New York

Due parroci diventano vescovi ausiliari di New York. Il Papa ha nominato infatti vescovi ausiliari dell’arcidiocesi metropolitana di New York mons. John S. Bonnici, finora parroco della Saint Augustine Parish e della Saints John and Paul Parish a Larchmont, e mons. Joseph A. Espaillat, finora parroco della Saint Anthony of Padua Parish nel Bronx. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Bonnici è nato il 17 febbraio 1965 a New York. Ha ottenuto il Baccalaureato in Biologia e Filosofia presso la Saint John’s University a New York (1987). Ha svolto gli studi ecclesiastici presso il Pontifical North American College, ottenendo la Licenza in Teologia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e Famiglia (1992). Successivamente, ha ottenuto il Dottorato presso lo stesso istituto a Washington (1995). È stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1991 per l’arcidiocesi metropolitana di New York. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale dell’Our Lady of Mount Carmel Parish a Elmsford (1992-1994); professore aggiunto di Teologia presso il Saint Joseph’s Seminary & College a Dunwoodie (1995); vicedirettore (1995-1996) e direttore (1996-1999) del Family Life/Respect Life Office; parroco della Saint Philip Neri Parish nel Bronx (2002-2008); parroco della Saint Columba Parish a Chester (2008-2021); amministratore della Saint Mary Parish a Washingtonville (2020-2021). Dal 2021 finora è stato parroco della Saint Augustine Parish e della Saints John and Paul Parish a Larchmont. Mons. Joseph A. Espaillat è nato il 27 dicembre 1976 a New York. Ha ottenuto il Baccalaureato in Filosofia presso la Fordham University nel Bronx (1998). Ha compiuto un anno propedeutico a Northampton (New York) e successivamente ha svolto gli studi ecclesiastici al Saint Joseph’s Seminary & College a Dunwoodie, ottenendo il Master in Storia Ecclesiastica (2003). È stato ordinato sacerdote il 17 maggio 2003 per l’arcidiocesi metropolitana di New York. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale dell’Our Lady Queen of Martyrs Parish a Manhattan (2003-2007); amministratore e parroco della Saint Peter Parish a Yonkers (2007-2012); direttore arcidiocesano del Youth Ministry (2012-2015). Dal 2015 finora è stato parroco della Saint Anthony of Padua Parish nel Bronx. Inoltre è direttore arcidiocesano del rinnovamento carismatico ispanico.