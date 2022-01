Ucraina: diocesi Lucca, domani incontro di preghiera per la pace

L’arcidiocesi di Lucca aderisce all’appello lanciato domenica scorsa, al termine dell’Angelus, da Papa Francesco, e mercoledì 26 gennaio alle 18.30 nella chiesa della Rosa si terrà un incontro di preghiera per la pace. Il Papa ha manifestato infatti tutta la sua preoccupazione per i venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo.

Ognuno può pregare per la pace durante tutta la giornata di mercoledì 26 gennaio, quando vuole. L’arcidiocesi di Lucca tuttavia offre l’opportunità di pregare assieme, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, nella chiesa della Rosa, nell’omonima via del centro storico di Lucca. Presiederà l’incontro il vicario generale, mons. Michelangelo Giannotti; l’animazione verrà curata dall’Ufficio pastorale sociale, dal Centro missionario e dalla Commissione Giustizia e Pace dell’arcidiocesi di Lucca.