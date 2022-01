Diocesi: Jesi, venerdì veglia per la pace promossa dall’Azione cattolica

Venerdì 28 gennaio, alle 21, nella chiesa di S. Giuseppe di Jesi si svolgerà la tradizionale veglia per la pace, proposta dall’Azione Cattolica in collaborazione con le commissioni pastorali della diocesi di Jesi. L’incontro di preghiera trae ispirazione dal messaggio del Papa per la 55ª Giornata mondiale della pace 2022 dal titolo “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.

È prevista la partecipazione di realtà della società civile che operano a diverso titolo nel territorio diocesano “come artigiani della pace: insegnanti e operatori della cultura, rappresentanti di diverse confessioni religiose ma anche alcuni lavoratori della Caterpillar di Jesi che difendono la dignità del lavoro e la centralità della persona in ogni attività umana”.

I promotori raccomandano il rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid per i luoghi di culto e richiedono, come ulteriore precauzione, di indossare la mascherina Ffp2.