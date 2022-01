Disabilità: Comunità Sant’Egidio, alla Sapienza cerimonia di chiusura della mostra Dis/Integration

Mercoledì 26 gennaio, alle ore 16, l’aula magna del rettorato della Sapienza ospiterà due eventi dedicati ai temi della disabilità e dell’inclusione. La manifestazione si aprirà con i saluti della rettrice Antonella Polimeni e del prorettore al Patrimonio artistico, storico e culturale Alessandro Zuccari. A seguire avrà luogo la premiazione delle migliori tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato sulla disabilità da parte della rettrice. Nella seconda parte si terrà l’incontro di chiusura della mostra Dis/Integration che ha portato nella città universitaria i lavori degli artisti dei laboratori della Comunità di Sant’Egidio. Le opere in mostra, disegni, dipinti, installazioni, collage di parole, realizzati dalle persone con disabilità, testimoniano l’efficacia della dimensione del laboratorio creativo, capace di attivare percorsi di liberazione dal silenzio. La giornata si concluderà con un flash mob sul piazzale del rettorato, davanti ai murales di Leonardo Crudi, Elia Novecento e Sibomana. Il percorso espositivo, aperto il 29 novembre 2021, con conclusione prevista per il 28 gennaio 2022, si sviluppa a partire dalla barriera di cantiere che circonda lo scalone monumentale del rettorato per proseguire poi negli spazi interni del palazzo.