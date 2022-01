Ucraina: Ordinariato militare, domani nelle caserme la Giornata di preghiera

Accogliendo l’invito di Papa Francesco, l’Ordinariato militare per l’Italia (Omi) promuove per domani una Giornata di preghiera per la pace. Al termine dell’Angelus di domenica scorsa il Papa, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo, ha proposto una giornata di raccoglimento: “Ogni azione e iniziativa politica – sono state le parole del Papa – sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte. Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste”. Da qui il suo “accorato appello” a pregare e ad agire, ma non nell’interesse personale bensì comune. La Giornata di preghiera, affermano dall’Omi, sarà promossa dai cappellani militari di stanza nelle rispettive caserme.