Settimana preghiera unità cristiani: Bologna, stasera in cattedrale la veglia ecumenica

Stasera, alle ore 19, nella cattedrale di San Pietro si celebrerà la veglia di preghiera ecumenica a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si sta svolgendo dal 18 al 25 gennaio e che ha come titolo “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2, 2). Sarà questo un momento unico, comune a tutte le confessioni presenti sul territorio. L’incontro di preghiera, che avverrà nel rispetto delle normative anti Covid, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“La crescita del cammino ecumenico – afferma don Pietro Giuseppe Scotti, vicario episcopale per l’evangelizzazione – è frutto dell’impegno costante e fedele delle comunità delle diverse Chiese che, partendo dall’amicizia e dalla stima reciproca, arrivano al dialogo teologico. Ogni comunità cristiana è invitata a pregare e a condividere il cammino di fede con i credenti di altre confessioni nella certezza che il Signore effonderà abbondante il suo Spirito di unità e comunione”.