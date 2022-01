Mafie: Pami e Antonianum, un congresso su “storia, evoluzione e scenari in epoca post Covid”

Si svolge da oggi al 27 gennaio a Roma, presso il salone d’onore del Museo delle civiltà, il congresso “Storia delle mafie. Evoluzione e scenari futuri nell’epoca post Covid”. A organizzare l’appuntamento il Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio sui fenomeni criminali e mafiosi della Pontificia Academia Mariana Internationalis e la cattedra “Beato Giovanni Duns Scoto” della Pontificia Università Antonianum. Domani, mercoledì 26 gennaio, alle 9, l’intervento del cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, si svolgerà in collegamento.

Durante il congresso verrà presentato il primo blocco di ventitré volumi del Compendio del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi (“Liberare Maria dalle mafie”), la cui consultazione è libera ed aperta a tutti, singoli, comunità, istituzioni accademiche, civili, militari ed ecclesiastiche, così come libera è la possibilità di scaricare gratuitamente i singoli volumi sui propri dispositivi di lettura. A questo indirizzo è possibile consultare la mostra sulla “Storia delle mafie” pubblicata in versione digitale.