Ucraina: Vercelli, l’arcivescovo Arnolfo “sprona tutta la diocesi” ad aderire alla Giornata di preghiera

Accogliendo l’invito di Papa Francesco a fare del 26 gennaio una Giornata di preghiera per la pace considerate le “tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina”, l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, “sprona tutta la diocesi eusebiana a unirsi al resto della Chiesa universale sia nella preghiera personale sia cogliendo le opportunità di celebrazione liturgica e preghiera comunitaria già programmate nella giornata di mercoledì 26 gennaio, memoria dei santi Timoteo e Tito”. Lo si legge in una nota diffusa dall’arcidiocesi di Vercelli.