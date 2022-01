Diocesi: Lecce, al via il progetto per qualificare l’offerta turistica locale attraverso la formazione degli operatori

(foto Portalecce.it)

È iniziato ieri e terminerà il 10 marzo, il progetto “LeccEcclesiae” che prevede un percorso formativo con lo scopo di accrescere le competenze dei dipendenti di ArtWork, la cooperativa sociale che si occupa della gestione del patrimonio culturale ecclesiastico, contribuendo quindi al miglioramento e alla qualificazione dell’offerta turistica locale. Il corso – come viene spiegato sul sito portalecce.it – tratta conoscenze di base quali informatica, inglese, relazioni con il pubblico ed elementi di formazione specialistica quali teologia della bellezza, comunicazione sociale, analisi del contesto ed ecosistema turistico. Nel programma sono previsti i contributi dell’Istituto superiore di scienze religiose metropolitano “don Tonino Bello” di Lecce, del Dipartimento di beni culturali dell’Università del Salento, dell’Agenzia regionale del turismo Puglia promozione, della Società storica di Terra d’Otranto, ed anche di direttori di agenzie di viaggi, strutture ricettive, imprenditori del settore dell’arte e della cultura. “La crescita di un’organizzazione e il raggiungimento degli obiettivi passano attraverso lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza di tutti coloro che vi operano”, ha affermato Paolo Babbo, presidente di ArtWork. “Abbiamo concordato con i vertici della cooperativa ArtWork di ‘approfittare’ di questo momento di ‘stasi turistica’ dopo il periodo natalizio per offrire agli operatori di LeccEcclesiae una ‘pausa di aggiornamento’, convinti che un servizio di qualità, come ormai il nostro progetto è riconosciuto da più parti, può mantenere alta l’asticella soltanto attraverso la formazione permanente”, ha sottolineato mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, precisando che, in questo periodo, le chiese diocesane resteranno aperte mattino e pomeriggio ma non con orario continuato.