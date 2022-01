Migranti: Lodesani (Msf), “inaccettabile la morte di persone per ipotermia alle porte d’Europa”

“Questa notte è arrivata a Lampedusa un’imbarcazione con circa 200 persone, tra cui sette cadaveri. Sette persone morte di ipotermia alle porte dell’Europa. Questa è la realtà nel Mediterraneo centrale. Persone che hanno attraversato il deserto, sono state rinchiuse nei centri di detenzione in Libia e che attraversano il Mediterraneo in pieno inverno muoiono di ipotermia alle porte dell’Europa. Questo è inaccettabile”. Lo ha dichiarato Claudia Lodesani, presidente di Medici senza frontiere. “Chiediamo un porto sicuro per la Geo Barents che ha ancora a bordo 439 persone. Dopo i rifiuti di Malta e Italia dei giorni scorsi auspichiamo che finisca l’indifferenza dell’Europa di fronte ai bisogni e le sofferenze di queste persone”.