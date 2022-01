Conferenza sul futuro dell’Europa: prossimi due panel in febbraio a Maastricht e Dublino

(Bruxelles) “Fin dall’inizio ho avuto piena fiducia in questo processo deliberativo. Ma anche le aspettative sono state superate: sono favorevolmente colpita dall’elevata qualità delle raccomandazioni adottate dai panel europei e nazionali di cittadini che hanno finora portato a termine il loro lavoro”. Dubravka Suica, commissaria europea, rilascia un commento – forse eccessivamente ottimistico – in relazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa che, pur negli impedimenti e nei problemi organizzativi causati dal Covid, prosegue il suo iter. “È pertanto ancora più importante che i cittadini si riconoscano nei risultati delle deliberazioni e vedano successivamente l’impatto dei risultati concreti della conferenza. La nostra democrazia merita questo dibattito vivace e costruttivo”.

Il Parlamento europeo informa che i due panel europei di cittadini (su quattro panel totale) che non hanno ancora presentato le loro raccomandazioni sono tenuti a ultimare il loro lavoro a febbraio. La riunione del panel sul tema “L’Ue nel mondo/Migrazione” (che si prevede avrà luogo nei giorni 11-13 febbraio) sarà ospitata dall’Istituto europeo di amministrazione pubblica a Maastricht (Paesi Bassi). La riunione sul tema “Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura gioventù e sport/Trasformazione digitale” (prevista per i giorni 25-27 febbraio) si terrà presso l’Istituto per gli affari internazionali ed europei di Dublino (Irlanda). Le loro raccomandazioni saranno discusse in una successiva sessione plenaria della Conferenza.