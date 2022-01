Quirinale: Pallucchi (Forum Terzo settore), “grazie Mattarella, sempre attento al nostro mondo”

Il Terzo settore italiano ringrazia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto al termine del suo mandato iniziato nel 2015, per la sensibilità e l’attenzione che ha voluto sempre dedicare all’opera del Terzo settore. “Siamo profondamente grati al presidente Mattarella – afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale Terzo settore – che in questo settennato così difficile ed impegnativo ha sempre dedicato un’attenzione particolare e tutt’altro che scontata alle azioni e al ruolo che ha assunto il Terzo settore nel nostro Paese, alle molte migliaia di organizzazioni e ai tantissimi volontari che ogni giorno, come ci ricordano spesso le parole del presidente della Repubblica, contribuiscono alla coesione sociale del Paese”.

Un’attenzione, quella del presidente Mattarella, che ha anche influito positivamente sull’evoluzione normativa: come quando nel discorso di fine anno del 2018, esortò Governo e Parlamento ad evitare “tasse sulla bontà” a danno di quelle realtà che invece “meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli”.

“Ci piace anche ricordare, fra tutti, il suo intervento – ha aggiunto Pallucchi – alla cerimonia di inaugurazione di Padova capitale europea del Volontariato 2020, quando non solo riconobbe il valore inestimabile del volontariato, ma auspicò anche che si procedesse nell’attuazione della legge sul Terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, assicurando una piena collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, favorendo la partecipazione e il sostegno anche economico di una più vasta platea di cittadini. Il nostro auspicio è che anche in futuro la presidenza della Repubblica sappia interpretare e promuovere il ruolo che la Costituzione attribuisce al Terzo settore”.