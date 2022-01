Welfare: Acli Bologna, nasce la Carta dei servizi 2022

Le Acli provinciali di Bologna, con la collaborazione e il contributo di Emil Banca, hanno scritto, stampato e mezzo a disposizione dei soci una Carta dei servizi – Agenda 2022, alla cui stesura hanno collaborato gli esperti di Caf e Patronato. Obiettivo dare indicazioni complete ai soci, ai volontari e agli utenti dei servizi in merito alle proprie necessità a livello fiscale e di welfare. “Sempre più spesso” osserva il presidente provinciale Acli, Chiara Pazzaglia “riceviamo richieste di informazioni generali su determinate pratiche o servizi: nell’agenda abbiamo, dunque, cercato di spiegare con termini comprensibili a tutti (e una buona dose di concretezza) i requisiti necessari e i documenti occorrenti per esercitare i propri diritti di cittadino e di contribuente”. La collaborazione con Emil Banca si basa, anzitutto, sulla comune matrice cattolica e su una condivisione di valori che si radica nella storia comune: “Emil Banca è un istituto moderno ed efficiente che, però, non ha dimenticato da dove viene e dove vuole andare, rimanendo ancorato ai propri valori fondanti”, scrive nell’introduzione il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia.

Il volumetto si compone di una prima parte – in cui sono descritti tutti i servizi offerti dalle Acli di Bologna – e di una seconda, in cui sono illustrarti i requisiti necessari per accedere ad alcune prestazioni sociali e sono elencati nel dettaglio tutti i documenti occorrenti per sottoporre la richiesta al Patronato o al Caf Acli. All’interno è presente anche un’agenda vera e propria, da poter usare nel quotidiano, dove è possibile scrivere i propri appuntamenti e in cui sono segnalate le date di scadenza delle varie incombenze fiscali.

La Carta dei servizi è disponibile per coloro che decidono di aderire alle Acli, sottoscrivendo la tessera associativa entro il mese di marzo 2022.