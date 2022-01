Coronavirus Covid-19: Redaelli (Fism), “boom di contagi nelle scuole materne, il Governo non ci escluda da ristori”

“Stiamo raccogliendo i dati e ci sono indubbiamente molte classi in quarantena e genitori che devono tornare a lavorare da casa con i figli accanto districandosi fra tamponi e certificati”. Lo dice Giampiero Redaelli, presidente nazionale della Fism in riferimento al boom dei contagi. “La situazione è sicuramente diseguale sul territorio nazionale – aggiunge -, ma devo dare atto che ciascuna scuola ha attivato misure straordinarie per garantire alle famiglie il più ampio sostegno, e che ogni nostra scuola con fatica, ma pari determinazione, sta garantendo i servizi nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. E per quest’assunzione di responsabilità non posso che esprimere gratitudine”. Poi, una constatazione e una richiesta: “Questa ulteriore condizione ripropone la questione della diseguaglianza tra le famiglie di bambine e bambini che frequentano le scuole infanzia statali e quelle che li mandano alle scuole dell’infanzia paritarie. Chiediamo pertanto al Ministero dell’ Istruzione e all’intero Governo che alle nostre scuole siano garantiti gli stessi ristori che in questi giorni si stanno determinando per altri servizi. Occorrerà sanare il mancato incasso delle rette che inevitabilmente le scuole devono continuare a chiedere: almeno sino a quando non verrà assicurata la piena parità prevista dalla Costituzione e dalla normativa vigente. Una battaglia che portiamo avanti da oltre vent’anni”.