Olanda: diocesi Den Bosch, “giovani, fate sentire la vostra voce” nel cammino sinodale. Questionari online e incontri per raccogliere riflessioni

Foto diocesi Den Bosch

“Una chiesa sinodale? Giovani, fate sentire la vostra voce!” questo l’invito che la diocesi di Den Bosch, nei Paesi Bassi, ha rivolto ai giovani tra i 12 e i 35 anni, chiedendo loro di partecipare al cammino sinodale della Chiesa universale avviato da papa Francesco. “Da quando sei battezzato sei una parte essenziale della Chiesa”, si legge nell’invito. “Ecco perché ti chiediamo: apri il tuo cuore e dicci che cosa pensi! Questa è la tua occasione!”. Concretamente la diocesi pubblicherà tre questionari nei prossimi mesi, ciascuno su uno dei temi scelti dai vescovi olandesi per la riflessione nel Paese (celebrare, corresponsabili della missione e dialogo nella Chiesa e nella società’). I giovani avranno tempo alcune settimane per completare il questionario (per cui bastano quindici minuti) e potranno poi confrontarsi più approfonditamente e insieme sul medesimo tema, con un incontro online. Il primo dei questionari, sul tema del celebrare, è appena stato pubblicato; il momento di scambio si terrà la sera del 2 febbraio prossimo.