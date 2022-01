Sport: don Pagliarin primo assistente ecclesiastico nazionale dell’associazione Lacrosse

Il Gioco del Creatore (Lacrosse) ha il suo primo assistente ecclesiastico nazionale. Don Silvano Pagliarin, sacerdote di origini venete, vice parroco della parrocchia della Sacra Famiglia della diocesi di Prato, è stato nominato all’unanimità assistente spirituale dal Consiglio direttivo dell’associazione italiana Lacrosse. “Per dare il meglio di sé, sia come atleti che come persone, crediamo profondamente nella necessità di promuovere valori umani e cristiani attraverso la presenza di una figura garante e promotrice dei valori evangelici per l’accompagnamento di dirigenti e atleti – si legge in una nota –. Desideriamo, infatti, che i nostri dirigenti e allenatori non si distinguano solo dal punto di vista tecnico, ma che siano anche qualificati soprattutto da un punto di vista educativo e umano”.

Tra il Lacrosse e don Silvano è stato amore alla prima prova, si è messo in gioco scendendo in campo con i suoi ragazzi, confermando nel lacrosse un opportunità per il suo oratorio e per coinvolgere i ragazzi. Ma non basta, si è fatto spontaneamente, fin da subito, tra gli altri preti della diocesi, promotore di questa nuova disciplina sportiva. “Non c’è niente di meglio di testimoni credibili e appassionati. Siamo felici e onorati di aver don Silvano al nostro fianco per lo sviluppo nazionale del lacrosse, che si attuerà anche attraverso le parrocchie e gli oratori italiani”.