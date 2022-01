Fisco: Commissione europea, consultazione per ripensare il sistema Iva

Come annunciato nel piano d’azione 2020 per una tassazione equa e semplice per la ripresa, la Commissione europea ha messo in cantiere la preparazione di un pacchetto di misure legislative per migliorare l’attuale quadro sull’Iva. Esso infatti “non è adeguato alla nuova realtà digitale, è complesso per le imprese ed è esposto al rischio di frode”. In vista della formulazione del pacchetto, la Commissione ha lanciato oggi una consultazione alle imprese, al mondo accademico, agli Stati membri e a tutte le altre parti interessate su come adeguare le norme dell’Ue in materia di Iva all’era digitale. In cantiere sono l’introduzione di obblighi di comunicazione digitale e una registrazione unica per le imprese in tutta l’Ue, nonché nuove regole per le piattaforme digitali. La consultazione pubblica sarà aperta per dodici settimane sulla piattaforma online https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_en