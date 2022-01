Diocesi: Assisi, domani l’inaugurazione della scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo”

“La politica – se è ‘buona’ politica è alta forma di carità”. A dirlo è mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra- Gualdo Tadino, in vista dell’avvio della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo”, che verrà inaugurata domani alle 16, in modalità streaming con una relazione di Stefano Zamagni, economista, accademico e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, dal titolo: “Stato, mercato e società civile. La Lezione di Giuseppe Toniolo”. “Sono stato impressionato, nelle ultime elezioni amministrative di Assisi, dal numero di candidati che hanno affollato le liste in competizione. Credo – sottolinea il vescovo – sia avvenuto anche in altri comuni. Segno che c’è tanta gente che forse sente il bisogno di spendersi per il bene comune. È un patrimonio da non disperdere. Quanti si sono messi in gioco costituiscono un potenziale che forse ha bisogno di una palestra in cui esercitare un confronto qualificato e generativo. La scuola socio-politica Giuseppe Toniolo c’è anche per questo”. “Immergendoci nel pensiero di Toniolo – dice il vescovo, che è stato anche postulatore della causa di beatificazione – l’economia e la politica insieme hanno da guadagnare”. Dieci anni fa la scuola cominciò nel quadro del cammino catechistico diocesano: ora approda al Serafico, per segnalare anche che “la costruzione del bene comune, vocazione propria della politica, si fa a partire dagli ultimi, da quanti hanno più bisogno di affetto e di cura, e pertanto devono essere i primi nei pensieri della società e della democrazia”, sottolinea mons. Sorrentino facendo eco a quanto il Papa stesso ha ricordato nel discorso al Serafico tenuto a Roma il occasione del 150°. Il cammino della Scuola si è arricchito, strada facendo, di quanto ad Assisi è avvenuto nel contesto del Santuario della Spogliazione, luogo dove Francesco si è spogliato di tutto e dove riposa il corpo del giovane Beato Carlo Acutis e a cui è intitolato un premio dedicato all’economia della fraternità. Altra sinergia si profila con il Centro “Fratelli tutti”, prossimo all’inaugurazione a Foligno. Tra i relatori previsti nel programma: Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl; don Alessandro Picchiarelli, direttore dell’Ufficio catechistico e responsabile della pastorale vocazionale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino; Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano; Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan e Pasquale Tridico, presidente dell’Inps. Vista la situazione epidemiologica, l’avvio di questa edizione sarà in modalità online.