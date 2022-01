Diocesi: Novara, domani cerimonia del fiore e celebrazione presieduta da mons. Brambilla per San Gaudenzio

Prenderanno il via nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 gennaio, a Novara, le celebrazioni per la festa di San Gaudenzio, patrono della città e della diocesi. Alle 16, nella basilica cattedrale, verranno recitati i Primi Vespri e sarà aperto lo Scurolo. Poi alle 18 verrà celebrata la messa.

Domani, alle 10.30, è in programma la cerimonia del fiore e il solenne pontificale presieduto dal vescovo Franco Giulio Brambilla. La Messa e la cerimonia saranno visibili sul canale YouTube di ANovara e sulle emittenti Videonovara, Onda Novara Tv, Vco Azzurra Tv. “A causa del perdurare della situazione di pandemia che limita il numero dei posti disponibili, la partecipazione alla messa pontificale del 22 gennaio sarà ad inviti”, spiega la diocesi in una nota, aggiungendo che “su richiesta del vescovo, molti posti saranno riservati a una rappresentanza di giovani ed educatori provenienti dalle parrocchie della città e della diocesi, a sottolineare l’intenzione di dedicare la festa di quest’anno soprattutto alle nuove generazioni e chi sta a loro vicino”.

Il programma delle celebrazioni per il santo patrono proseguiranno lungo tutta la prossima settimana, fino alla celebrazione conclusiva che sarà presieduta dal parroco, don Renzo Cozzi, alle 18 di domenica 30 gennaio. Da stasera, al termine dei Primi Vespri, sarà possibile compiere il pellegrinaggio all’urna del san Gaudenzio nei giorni dell’ottavario secondo i seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30.