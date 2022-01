Brasile: dall’Ue un milione di euro alla Caritas per le diocesi colpite dalle alluvioni in Bahia e Minas Gerais

Foto Caritas Brasile

Un milione di euro da parte dell’Ue alle popolazioni brasiliane degli Stati di Bahia e Minas Gerais. La notizia è stata data ieri dalla Caritas brasiliana, la quale ha spiegato che il finanziamento arriverà attraverso la collaborazione attivata dalla Caritas e dalle diocesi brasiliane colpite, con le Caritas di Svizzera e Belgio. La donazione rafforza la campagna “Sos Bahia e Minas Gerais”, avviata dalla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) e dalla Caritas, e andrà a beneficio delle famiglie di diversi comuni. Circa mille famiglie beneficeranno della borsa di sussistenza, verranno distribuiti inoltre 5.000 kit per l’igiene familiare, 5.000 kit per la pulizia e 1.000 kit per bambini. Ne beneficeranno in tutto 24.000 persone. L’iniziativa durerà sei mesi e si svolgerà tra febbraio e luglio 2022. La decisione è frutto della recente missione nei luoghi inondati, effettuata proprio da rappresentanti di Chiesa brasiliana, Caritas Svizzera, Unione europea e altre organizzazioni. Facevano parte della delegazione, tra gli altri, Roman Najcher, specialista per le emergenze dell’Unione europea per quanto riguarda l’America Latina, Rebekka Reischmann di Caritas Svizzera, Valquiria Lima, del coordinamento nazionale della Caritas brasiliana, i vescovi di Ilhéus, dom Giovanni Crippa, e di Teixeira de Freitas, dom Jailton de Oliveira Lino. In questo momento le comunità colpite si trovano ad affrontare i danni causati e stanno iniziando la ricostruzione. Alla fine dello scorso anno, 25 persone hanno perso la vita e più di 100.000 sono rimaste senza casa in Bahia. Nel Minas Gerais sono già 25 i morti e 52mila le persone senza abitazione, dall’inizio del 2022.