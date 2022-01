Papa Francesco: a Congregazione dottrina fede, “un percorso sinodale senza discernimento non è un percorso siniodale”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Qualcuno può pensare che il percorso sinodale è ascoltare tutti, far unì inchiesta e tanti risultati, tanti voti”, ma “un percorso sinodale senza discernimento non è un percorso sinodale”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza i membri della Congregazione per la dottrina della fede, ricevuti in udienza in occasione della loro plenaria. Nel percorso sinodale, ha spiegato ancora a braccio Francesco, occorre “discernere continuamente le opinioni, i punti di vista, le riflessioni, ma non si può andare nel percorso sinodale senza discernere”. “Questo discernimento è quello che farà del Sinodo un vero Sinodo, per quale il personaggio più importante è lo Spirito Santo, e non un Parlamento con uno scambio di opinioni che si può fare nei media”, ha garantito il Papa.