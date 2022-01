Diocesi: Cagliari, incontro su educare alla consapevolezza digitale

“Educare alla consapevolezza digitale”, è il tema al centro dell’incontro-dibattito previsto per sabato 22 gennaio 2022 con inizio alle ore 9.30, presso l’Aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari. Nell’ambito dell’incontro, promosso dagli Uffici per la Pastorale sociale e del lavoro, e delle comunicazioni sociali della diocesi di Cagliari, in collaborazione con Ifos, Osservatorio Cybercrime Sardegna e Ucsi Sardegna, è inoltre in programma la presentazione del volume “SmartFamily. Manuale per la consapevolezza digitale in famiglia. Educare i bambini alle nuove tecnologie”, a cura di Luca Pisano e Gesuina Cherchi, la cui prefazione è stata scritta dal vescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi.