Diocesi: Lamezia Terme, il 24 gennaio visita di solidarietà del vescovo Schillaci alla tendopoli di Rosarno

Lunedì 24 gennaio alle ore 10 visita della delegazione Caritas e Migrantes regionale alla tendopoli di San Ferdinando a Rosarno per esprimere solidarietà a chi vive in quell’area, specie dopo l’incendio dei giorni scorsi. “Una visita che non vuole essere mera apparenza – si legge in una nota della diocesi di Lamezia Terme – ma concreta vicinanza a chi è costretto a vivere lontano dalla propria terra”. A volere fortemente la visita il vescovo della diocesi di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci, delegato Caritas e Migrantes della Conferenza episcopale calabra, che non manca di rimarcare che “l’umanità oggi cresce nella misura in cui sa guardare verso chi è più piccolo”. Insieme a mons. Schillaci, sarà presente Oliviero Forti, referente nazionale Ufficio Immigrazione Caritas Italiana e i direttori diocesani Caritas e Migrantes.