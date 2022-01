Diocesi: Fabriano-Matelica, al via domani il Corso di formazione al volontariato pastorale

Prenderà il via domani, sabato 22 gennaio, a Fabriano, il 1° Corso di formazione al volontariato pastorale organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute in collaborazione con la Caritas diocesana. Sono sette gli incontri in calendario ai quali si aggiungerà il convegno interdiocesano sulle cure palliative in programma sabato 12 febbraio al Teatro San Giovanni Bosco.

L’iniziativa formativa è rivolta a chi è interessato ad impegnarsi nel servizio di volontariato pastorale nell’ambito sanitario e nel servizio della carità, a chi già vi opera, ai ministri straordinari della Comunione e ai diaconi.

I primi due incontri saranno ospitati nel teatrino della parrocchia San Giuseppe lavoratore mentre i successivi si terranno nella nuova sede della Caritas diocesana in via Fontanelle. Come viene spiegato sul sito web del settimanale diocesano “L’Azione”, durante il corso “si alterneranno relatori qualificati (medici, psicologi, sacerdoti)” e “sono previste anche testimonianze di persone impegnate in associazioni di volontariato e persone che hanno fatto esperienza di malattia”.