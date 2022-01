Settimana preghiera unità cristiani: Asti, posticipato in primavera il consueto incontro tra le Chiese

Per via della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, le Chiese cristiane di Asti hanno deciso in modo congiunto di posticipare in primavera il consueto incontro di preghiera per l’Unità dei cristiani che si doveva svolgere nella settimana tra il 18 e il 25 gennaio sul tema “Abbiamo visto apparire la Sua stella in Oriente” (Matteo 2,2). “Visto il rapido aumento dei contagi si è pensato più prudente celebrare l’incontro in presenza in un momento in cui il clima permetta di utilizzare anche gli spazi esterni, fermo restando l’impegno di ogni comunità di vivere la settimana dal 18 al 25 in preghiera e comunione spirituale con le altre Chiese, mantenendo vivo lo spirito di questa iniziativa”, si legge in una nota sottoscritta da Adino Genta, responsabile Chiesa cristiana evangelica dei fratelli, pastore Samuele Barletta, della Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno, padre Marius Trifina, della Chiesa ortodossa rumena di Asti, padre Catalin Mandic, della Chiesa ortodossa rumena di San Damiano, padre Geremia Antony, della Chiesa copta ortodossa, e mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti.