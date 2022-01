Diocesi: Frosinone-Veroli-Ferentino, oggi la preghiera ecumenica

E’ in programma oggi (ore 20.30), a Frosinone, nella chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù, la preghiera ecumenica organizzata dalla diocesi locale. Presieduta dal vescovo, mons. Ambrogio Spreafico, e presidente della Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale del Lazio, alla annuale preghiera ecumenica è prevista la partecipazione dei rappresentanti e dei fedeli delle Chiese presenti nel territorio: pastore Massimo Aquilante, della Chiesa Valdese; padre Vasile Chiriac, della Chiesa ortodossa romena; abate Moroun Chidiac, della comunità maronita. L’evento rientra nelle iniziative previste dalle chiese locali per celebrare la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, che ricorre dal 18 al 25 gennaio.