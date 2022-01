El Salvador: delegazione diocesi Vittorio Veneto alla cerimonia per padre Spessotto. Mons. Pizziolo, “meravigliosa testimonianza evangelica”

Grande festa nella diocesi di Vittorio Veneto, nella parrocchia d’origine di Tarzo e nel santuario di Motta di Livenza, gestito dai francescani minori, per la beatificazione di padre Cosma Spessotto, riconosciuto come martire, a San Salvador. Alla celebrazione parteciperà anche una delegazione della diocesi. La compongono il vescovo Corrado Pizziolo, don Ugo Cettolin, parroco di Mansuè e Basalghelle, padre Mario Favretto, rettore del Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza e una rappresentanza dei familiari di padre Spessotto (Maria Rita e Michela Spessotto, Sante e Giovanni Tellan, Renata Zussa). Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta, grazie alla Tenda Tv, dalle 23.30 sul sito www.latendatv.it e sulla pagina Facebook del settimanale L’Azione che questa settimana dedica all’evento uno speciale di 4 pagine. La delegazione è giunta ieri in mattinata (ora locale) nell’aeroporto di San Salvador.



“Carissimi fratelli e sorelle – scrive mons. Pizziolo nel messaggio alla diocesi – desidero condividere con voi la gioia e l’emozione con cui sto vivendo la beatificazione di padre Cosma Spessotto da Mansuè, dell’ordine dei Frati minori francescani. Ho già partecipato ad altre beatificazioni e tuttavia sto rendendomi conto che partecipare a quella di un martire è una cosa davvero straordinaria, unica”. Prosegue il vescovo: “Invito tutti a ringraziare il Signore per la meravigliosa testimonianza evangelica, giunta fino al dono totale della sua vita, resa da questo nostro conterraneo e con-diocesano la cui vicenda spirituale è frutto della tradizione cristiana semplice e profonda di una delle nostre parrocchie e, insieme, del carisma di San Francesco che tante vocazioni ha suscitato nelle nostre terre. Il riconoscimento della sua santità da parte della Chiesa è per noi tutti fonte di gioia e di speranza e, insieme, stimolo a vivere anche noi, nella vita di ogni giorno, la nostra fede, testimoniandola anche di fronte alle fatiche, agli ostacoli e alle prove della vita”.



Molti i momenti di preghiera promossi in diocesi in concomitanza con la beatificazione. Sabato 22 gennaio, alle 20.30, al santuario di Motta di Livenza, si tiene una veglia di preghiera in preparazione alla celebrazione di beatificazione. Domenica 23 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Mansuè, messa solenne del beato padre Cosma, presieduta dal vicario generale, mons. Martino Zagonel. Domenica 6 febbraio, alle 16, al santuario di Motta, messa di ringraziamento, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo. L’ufficio liturgico diocesano ha predisposto un pieghevole con una breve nota biografica ed un testo di p. Cosma, insieme ad una preghiera, che si potrà recitare durante le messe del 23 gennaio.