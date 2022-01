Scuole paritarie: Istituto Preziosissimo Sangue di Bari e Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Foggia illustrano il loro programma di internazionalizzazione

L’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari e l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Foggia sono gli istituti paritari cattolici nonché scuole Cambridge che animeranno oggi l’incontro dal titolo “Benefits of a Cambridge Education. La scuola che prepara alla vita”. Saranno le presidi, Angelamaria Garofalo, Francesca Palamà e Stefania Tetta assieme a docenti e a relatori, ad illustrare il progetto educativo delle scuole Cambridge, che sposando percorsi didattici basati sul potenziamento della lingua inglese, mira ad inserire l’alunno in un ampio programma di internazionalizzazione.

Interverrà Luca Tucci, Dirigente dell’Ufficio VII parità scolastica, scuole italiane all’estero ed europee; Federico Cinquepalmi, direttore dell’Ufficio per l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca; p. Luigi Gaetani, presidente Conferenza Italiana Superiori Maggiori. Relatori dell’evento sono: Josephine McNulty, Cambridge Assessment International Education-Schools Relationship Manager, Italy; Sarah M Howell, Università Politecnica delle Marche e Università degli Studi di Ancona- Docente ELT, Formatrice, autrice e ricercatrice; Lisa M Kester-Dodgson, docente ELT, autrice e formatrice, e Rossella Abbaticchio, docente di Glottodidattica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La loro voce porterà a riflettere i partecipanti al meeting sull’internazionalizzazione della scuola italiana, i programmi e le qualifiche di Cambridge International School, sui benefici e prospettive future nel potenziamento della lingua inglese.

L’incontro, che inizierà alle su piattaforma Zoom e sarà in diretta sulle pagine Facebook degli istituti, disegnerà in modo preciso benefici e prospettive del metodo Cambridge che attualmente coinvolge una numerosa comunità di apprendimento globale.