Diocesi: Tivoli e Palestrina, domani a san Vittorino ritiro per preparare la Domenica della Parola

Domani, 22 gennaio (ore 9.30), nel Santuario di N.S.di Fatima in San Vittorino Romano, i referenti parrocchiali e delle Aggregazioni laicali della diocesi di Tivoli si incontreranno in vista della Domenica della Parola di Dio che si celebra il 23 gennaio. L’iniziativa, voluta dal vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, è curata dal Servizio per l’Apostolato Biblico della Diocesi di Tivoli e di Palestrina. A guidare il ritiro sarà don Massimo Grilli, Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università Gregoriana che parlerà sul tema “La Parola di Dio nei crocevia della vita” commentando alcuni brani del Profeta Geremia (Ger 1,4-14; 20,7-18; 32,6-9). Il ritiro sarà preludio alla celebrazione in tutte le Parrocchie della diocesi della Domenica della Parola di Dio e alla nascita di gruppi permanenti di ascolto della Parola di Dio. “Un ascolto e un dialogo che – si legge in una nota del vescovo – grazie al cammino sinodale in Diocesi, si auspica rimanga stile permanente di Chiesa”. Il Sinodo ed il Cammino Sinodale delle Chiese che sono in Italia, infatti, è l’auspicio di mons. Parmeggiani, “non dovrà essere un evento ma l’inizio di un processo, di uno stile di Chiesa sempre in ascolto dell’Altro e degli altri”.