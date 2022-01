Scuole materne: Cinzia Parimbelli nuova presidente della Fondazione della Fism nazionale

È la bergamasca Cinzia Parimbelli la nuova presidente della Fondazione della Fism nazionale, la Federazione italiana scuole materne, alla quale fanno capo in Italia circa novemila realtà educative, quasi mezzo milione di bambine e bambini, oltre a quarantamila persone fra insegnanti e addetti. È stata eletta all’unanimità dai membri dell’Ufficio di presidenza riunitasi nei giorni scorsi. La notizia è stata ufficializzata oggi. La Fondazione ha come scopo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’istruzione e dell’educazione a beneficio ed assistenza delle materne paritarie e dei servizi prescolastici.

Cinzia Parimbelli lavora in Fism-Bergamo da quarantatré anni ed è responsabile del Centro servizi, oltre che vicepresidente Fism Lombardia e membro della Presidenza nazionale con deleghe per l’area contrattazione collettiva lavoro e welfare aziendale. Specialista del mondo “zero-sei” Formazione tecnica elevata e competenze riconosciute, si è occupata fra l’altro delle relazioni sindacali a diversi livelli e ha progettato la costituzione di reti ed associazioni tra le scuole dell’infanzia.