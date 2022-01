Ciad: a Roma, su invito della Comunità di Sant’Egidio, colloqui per il futuro del Paese

Rappresentanti dei movimenti politico-militari del Ciad si sono riuniti a Roma, su invito della Comunità di Sant’Egidio, per una consultazione sul Dialogo nazionale inclusivo. Ne dà notizia la stessa Comunità. Nel corso dei colloqui è stata espressa la “volontà politica di contribuire alla soluzione della crisi ciadiana in un processo negoziale sincero e trasparente”. In un comunicato congiunto diffuso al termine dei lavori, i diversi rappresentanti affermano che “offriamo una proposta di pace nei confronti del Consiglio militare di transizione (Cmt) per un futuro migliore per il nostro Paese, in particolare la sua ricostruzione costituzionale attraverso colloqui franchi e diretti per i quali abbiamo discusso tra gli altri prerequisiti, la possibilità di un cessate il fuoco”. Ringraziando “la Comunità di Sant’Egidio per aver organizzato il Colloquio sul futuro del Ciad”, i partecipanti ritengono “essenziale” l’avvio di “consultazioni con i partiti politici e la società civile per discutere del processo in corso”.