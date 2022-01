Conferenza sul futuro dell’Europa: aperti i lavori della plenaria. Dai cittadini un appello ai politici, “osate trasformare la società per renderci orgogliosi di essere europei”

“Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli credeva fortemente nel bisogno di questa conferenza e ha lottato per renderla una realtà. Non si nascondeva dietro i benefici dello status quo, ma cercava riforme per l’Ue”. Così l’eurodeputato Guy Verhofstadt, co-moderatore della plenaria della conferenza sul futuro dell’Europa, aprendo a Strasburgo i lavori della plenaria. Sassoli “ha incarnato un impegno europeo senza cedimenti, per difendere una precisa idea di Europa”, ha testimoniato a sua volta il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, a nome del Consiglio europeo. “Il suo impegno ci vincola a portare avanti il suo impegno attraverso il lavoro di questi giorni”, ha concluso Beaune. Anche la vice presidente della Commissione europea, Dubravka Suiza, ha ricordato come per Sassoli fosse fondamentale “tenere i cittadini al centro di questo processo”. Dopo un minuto di silenzio, in emiciclo si sono aperti i lavori di questa terza plenaria. I suoi membri, tra oggi e domani, sono chiamati a discutere le raccomandazioni formulate dal panel II e III dei cittadini. Nella serata di oggi si parla di valori e diritti, stato di diritto, sicurezza; domattina il dibattito riprenderà sui temi della democrazia europea, e quindi di cambiamento climatico e ambiente; l’ultimo tema, la salute. “Ci siamo radunati da tutta Europa per definire le raccomandazioni, che rappresentano la nostra visione dell’Europa futura, un’Europa in cui tutti i cittadini sono tutelati nei loro valori e hanno i diritti fondamentali garantiti”, ha detto Valentina Barzani, una dei delegati del panel II. “Osate trasformare la nostra società per renderci orgogliosi di essere europei e sviluppare un più forte senso di appartenenza dei giovani in questa Europa”, il suo appello rivolto ai “politici”. Dopo di che è iniziata la lettura delle raccomandazioni.